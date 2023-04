Poker Newcastle, Everton nei guai

Successo fondamentale in chiave Champions per il Newcastle di Howe che vince e convince a Goodison Park dove si impone per 4-1 contro l’Everton. A decidere l’incontro i gol di Wilson, per lui una doppietta, e quelli di Joelinton e Murphy. A nulla serve la rete di McNeil all’80’ per i padroni di casa. Bianconeri che consolidano dunque un piazzamento che li porterebbe a giocare la prossima Champions League: con questi tre punti, i magpies volano a 62 punti, +8 sul quinto posto e con una partita in meno. Sempre più difficile, invece, la situazione dell’Everton in piena zona retrocessione con 28 punti. Non lontana comunque la quota salvezza, distante appena due lunghezze e attualmente occupata dal Nottingham.