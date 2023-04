Una rete del coreano all’87’ impedisce allo United di conquistare i tre punti a Londra. Red Devils in vantaggio con Sancho al 7’ e avanti di due reti allo scadere della prima frazione con Rashford. Nella ripresa è Pedro Porro a far partire la rimonta dei padroni di casa concretizzata da Son. Manchester che rimane comunque in zona Champions League con due gare in più proprio rispetto al Tottenham

Finisce in parità la prima partita del post Stellini tra Tottenham e Manchester United. Un 2-2 arrivato in rimonta per i londinesi che all’intervallo erano sotto di due reti per via delle marcature di Sancho al 7’ e Rashford al 44’. Nella ripresa Mason riesce a cambiare volto alla sua squadra che accorcia le distanze con Pedro Porro al 56’ e riesce a riacciuffare lo United con Son al tre minuti dal termine. Un punto che mantiene comunque i Red Devils in piena zona Champions con due gare meno e sei punti di vantaggio proprio su Tottenham e Aston Villa.