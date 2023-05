I Gunners vincono nettamente il derby contro un Chelsea sempre più in crisi e tornano in vetta alla classifica di Premier: +2 sul Manchester City, che però ha sempre due partite in meno. Odegaard (doppietta) e Gabriel Jesus la chiudono nel primo tempo, Madueke accorcia

In una grande serata di calcio l'Arsenal ritrova tutto: gioco, vittoria (che mancava da 4 turni) e testa della classifica. Quest'ultima, ovviamente, con due grandi asterischi a condizionarla: i Gunners, battendo 3-1 il Chelsea, tornano infatti in vetta a +2 sul Manchester City (reduce dalla vittoria nello scontro diretto), ma i Citizens hanno ben due partite in meno.



Il derby di Londra si decide sull'asse Xhaka-Odegaard: per due volte, in meno di 15', il primo inventa e il secondo segna. E subito dopo il 2-0, Gabriel Jesus trova il tris. E' da poco passata la mezz'ora e la partita è praticamente chiusa, con il Chelsea che riesce solo a togliersi la soddisfazione di un gol nella ripresa, con Madueke.





La crisi dei Blues è sempre più profonda: il Chlesea, al quarto ko di fila in campionato (6 sconfitte consecutive contando anche le due partite dei quarti di Champions contro il Real Madrid) è ora dodicesimo in classifica e non vince dall'11 marzo: 2 punti nelle ultime 7 partite di campionato.