Premier League

Esagerata vittoria del Liverpool che batte 9-0 il Southampton, Haaland con una tripletta trascina il City alla rimonta contro il Crystal Palace: da 0-2 a 4-2. Il Chelsea, in 10 dal 28' per l'espulsione di Gallagher, batte 2-1 il Leicester con una doppietta di Sterling; il Brighton supera il Leeds, secondo successo consecutivo per lo United. Pari tra Brentford ed Everton