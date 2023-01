Continua il momento difficile del Chelsea che nel recupero della settima giornata di Premier League perde 2-1 contro il Fulham. Di Willian e Vinicus le reti per i padroni di casa, che adesso sognano un piazzamento in Europa, mentre Koulibaly aveva realizzato il momentaneo pareggio dei Blues. Da segnalare il cartellino rosso all'esordio per Joao Felix per un brutto fallo su Tete

JOAO FELIX - ESORDIO CON ESPULSIONE