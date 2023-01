Questa sera in campo il Manchester City di Pep Guardiola e il Tottenham di Antonio Conte: si recupera la 7^ di Premier League non giocata per il lutto dopo la morte della Regina Elisabetta II. Il via alle ore 21 per Una partita fondamentale per entrambe le squadre che arrivano da due ko pesanti, rispettivamente contro lo United nel e contro l'Arsenal per gli Spurs. Match in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) ein 4K (213). Il City cerca riscatto con l'obiettivo di non perdere di vista la capolista Arsenal (ora a +8), mentre il Tottenham ha bisogno di punti per tenere nel mirino la qualificazione in Champions League.