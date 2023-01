la classifica

Ricavi in aumento, soprattutto grazie al ritorno delle partite a porte aperte. E club ricchi... sempre più ricchi.



L’analisi e la classifica pubblicate come ogni anno dallo Sports Business Group di Deloitte evidenziano come, nella stagione 2021/22, i primi 20 club per ricavi abbiano fatturato in tutto 9,2 miliardi di euro, facendo segnare un +13% rispetto al 2020/21. Significativa soprattutto la voce relativa alle entrate da stadio: da 111 milioni di euro a 1,4 miliardi.