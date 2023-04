Il Newcastle passeggia in casa del West Ham nel recupero della 7^ giornata, rifilando 5 gol alla squadra di Moyes: doppiette per Wilson e Joelinton e rete di Isak per i Magpies. Di Zouma l'unica rete del momentaneo 2-1 dei londinesi, protagonisti di diversi errori difensivi e mai davvero in partita