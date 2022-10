Dopo 8 partite arriva la prima vittoria in campionato per il Leicester che travolge 4-0 il Nottingham Forrest e lo aggancia a 4 punti in fondo alla classifica di Premier League. Brendan Rodgers salva la sua panchina e deve ringraziare Maddison, autore di una doppietta, Barnes e Daka, autori delle reti. Per il Nottingham sullo 0-0 clamoroso palo di Awoniyi che poteva cambiare il volto del match