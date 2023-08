La Premier League riparte con i campioni in carica del Manchester City sul campo nel neopromosso Burnley, dominatore dell'ultima stagione in Championship allenato da Kompany, ex difensore e capitano dei Citizens. Guardiola con Haaland supportato da Bernardo, Alvarez e Foden. In panchina i nuovi arrivati Gvardiol e Kovacic, così come Grealish. Diretta dalle 21 su Sky Sport Summer