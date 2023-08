Inizia con una vittoria il campionato dei Red Devils: partita complicata a Old Trafford per la squadra di Ten Hag, con Onana subito protagonista e chiamato a una serie di interventi per impedire il gol del Wolverhampton (rischia anche di provocare un rigore), minaccioso specie in contropiede. A un quarto d'ora dal termine ci pensa Varane, di testa, a decidere il Monday Night e regalare i primi tre punti al Manchester United