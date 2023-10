La decima di Premier si apre col successo degli Spurs, all’ottava vittoria in campionato. Dopo un primo tempo senza reti, a sbloccare la gara è un’autorete di Joel Ward al 53’. Il raddoppio al 66’ con Son. Nel finale accorcia Ayew per la squadra di Hodgson, che va vicino al pari nel recupero. Gli uomini di Postecoglou, ancora imbattuti in Premier, restano così in testa a quota 26 punti: City e Arsenal, a 21 punti, possono solo avvicinarsi. Domani altre 4 gare, con Chelsea, Arsenal e Newcastle in campo

