Netta e convicente affermazione del Manchester United che passa sul campo dell'Everton e sale al sesto posto in classifica con 24 punti. Partita in discesa grazie a un fantastico gol in rovesciata realizzato in apertura da Garnacho. Le altre due reti sono arrivate nella ripresa e portano le firme di Rashford su calcio di rigore e di Martial. L'Everton resta all'ultimo posto della classifica con 4 punti dopo la penalizzazione ricevuta di 10 punti per violazione del fair play finanziario