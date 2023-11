Vola in Premier League l'Aston Villa di Emery che vince in rimonta in trasferta contro il Tottenham la sua nona partita in campionato e scavalca in classifica i rivali di oggi entrando in zona Champions League con il quarto posto alle spalle di Arsenal, Manchester City e Liverpool. Padroni di casa avanti nel primo tempo con un gol di Lo Celso. Nel recupero arriva il pareggio di Pau Torres. Il gol partita nella ripresa lo firma il solito Watkins

