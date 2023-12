Colpaccio dell'Aston Villa, che si conferma la più grande sorpresa della Premier League battendo 1-0 i campioni in carica del City davanti ai propri tifosi. La squadra di Emery scavalca proprio quella di Guardiola in classifica, portandosi da sola al terzo posto. Decisivo il gol di Bailey nella ripresa, a suggello di una partita giocata meglio e non chiusa in anticipo grazie a Ederson. Decisivo anche Martinez su Haaland con un paio di interventi all'inizio del match

