Terza sconfitta casalinga di fila per gli Spurs, rimontati 2-1 nel derby londinese. In avvio illude Romero, tornato dopo 3 turni di squalifica, che la sblocca di testa. Pericolosi Johnson e Kulusevski, male Paquetá da ottima posizione. Nella ripresa pareggia Bowen favorito da un rimpallo. Al 74' Udogie sbaglia, Vicario rimedia ma Ward-Prowse insacca dopo aver colpito il palo. Colpo in trasferta del West Ham, solo un punto nelle ultime 5 partite per il Tottenham che resta al 5° posto

