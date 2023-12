Il Tottenham non sbaglia nell'anticipo della 17^giornata di Premier League e passa 2-0 sul campo del Nottingham Forest trovando la seconda vittoria consecutiva. A segno Richarlison nel recupero del primo tempo mentre nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato Kulusevski. Il Tottenham dal 70' è rimasto in 10 per il rosso diretto a Bissouam, ma gli Spurs hanno retto l'urto ed hanno portato a casa un importante successo che li porta ad agganciare il City con 33 punti al quarto posto della classifica