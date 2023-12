Premier League

Sempre più avvincente la corsa al titolo in Inghilterra, con continui sorpassi e controsorpassi in vetta alla classifica. Al momento guida l'Arsenal, ma venerdì sera il sorprendente Aston Villa scende in campo con la possibilità di balzare momentaneamente in testa. E, magari, di trascorrerci anche il Natale: sabato 23, infatti, c'è lo scontro diretto tra Liverpool e Arsenal. Il Brighton, dopo il pari con il Palace, è ottavo. Ecco la classifica aggiornata