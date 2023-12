L'Aston Villa perde 3-2 contro il Manchester United e non risponde al Liverpool che rimane provvisoriamente in testa da solo. Match indirizzato dagli ospiti nel primo tempo con le reti di McGinn e di Dendoncker. Nel secondo tempo Garnacho ruba la scena: trova al 59' il gol per accorciare e poi al 71' di mancino trafigge Martinez per il 2-2. Poi l'ex Atalanta Hojlund segna il gol del 3-2, il suo 1° in Premier League

