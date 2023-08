Sotto gli occhi di Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto arrivato in settimana dal Galatasaray e già spettatore dei nuovi compagni al Villa Park, gli uomini di Emery si riscattano dopo il 5-1 subito a Newcastle al debutto in Premier: contro l’Everton finisce 4-0 per i ‘Villans’, con reti di McGinn, rigore di Douglas Luiz e reti finali di Bailey e Duran

ASTON VILLA-EVERTON, ZANIOLO IN TRIBUNA: VIDEO