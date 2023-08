I Gunners vincono la seconda partita in Premier (tre successi su tre considerando il Community Shield) e restano a punteggio pieno in classifica. A Selhurst Park la squadra di Arteta passa a inizio ripresa grazie a un calcio di rigore: punizione battuta velocemente dall'Arsenal, con Nketiah che viene steso in area dal portiere. Dal dischetto Odegaard firma il gol da tre punti che piega il Crystal Palace, nonostante l'inferiorità dal 67' in poi per il rosso (doppia ammonizione) a Tomiyasu