Resta ancora a secco di vittorie il Chelsea di Mauricio Pochettino, che nella seconda giornata di Premier League perde 3-1 contro il West Ham dopo il pari all'esordio contro il Liverpool. Subito avvio in salita per i Blues, che al 7' passano in svantaggio: calcio d'angolo di Ward-Prowse, Aguerd si libera bene della marcatura e deposita in porta. Al 28' gli ospiti pareggiano i conti con Chukwuemeka: il centrocampista controlla in area e dopo un paio di finte lascia partire un destro a giro che batte il portiere avversario. Al 43' il Chelsea ha l'opportunità di ribaltare l'iniziale svantaggio: Soucek stende Sterling in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Enzo Fernandez che si fa ipnotizzare da Areola che intuisce e para. Nella ripresa i padroni di casa partono forte e al 53' tornano avanti: Antonio scappa in velocità a Disasi e incrocia di destro sul secondo palo. Passano 14 minuti e gli Hammers rimangono in dieci: Aguerd, già ammonito, commette un fallo sul nuovo acquisto Moises Caicedo e l'arbitro estrae il secondo giallo. I Blues si riversano in avanti per provare a pareggiare il match ma riescono a rendersi pericolosi solo al 94' con Madueke, bravo Areola a deviare. Un minuto più tardi il West Ham archivia il match: Caicedo fa fallo in area su Emerson Palmieri, dal dischetto si presenta Paquetà che segna il definitivo gol del 3-1. Per l'ex Milan non è stata una settimana semplice: infatti è finito sotto inchiesta della FA per aver violato le regole sulle scommesse e il gioco d'azzardo. Il calciatore, che avrebbe effettuato scommesse in Brasile, nega le accuse ma se fossero confermate rischierebbe una lunga squalifica. Intanto, dopo il caso, il ct del Brasile non lo ha convocato per le due gare valide per le qualificazioni ai Mondiali e il Manchester City ha bloccato il suo trasferimento (accordo vicino con il West Ham sulla base di circa 80 milioni di sterline).