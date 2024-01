Show ad Anfield: dopo un rigore fallito, Salah al 49’ porta avanti il Liverpool. Pari ospite 5’ dopo con Isak, ma al minuto 74 l’assist di Jota vale il 2-1 di Jones. Quattro minuti dopo arriva il 3-1 con Gakpo su grande assist di Salah. Botman all’82’ la riapre solo pochi minuti, prima che Salah -all'ultima partita prima di partire per la Coppa d'Africa- realizzi il 4-2 su rigore. E' il suo 151esimo gol in Premier con i Reds. Klopp si porta a +3 sull’Aston Villa e a +5 su Arsenal e City (che ha una gara in meno)