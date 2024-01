Al ritorno dopo 8 mesi di squalifica e la multa per scommesse, Ivan Toney subito a segno: l’attaccante del Brentford in gol su punizione proprio al Nottingham, ultima squadra colpita 266 giorni fa, prima dello stop forzato. Forest in vantaggio dopo 3’ con gol di Danilo ma raggiunto al 19' dall’attaccante inglese, tornato da capitano. Nella ripresa al 59’ il gol del 2-1 di Mee di testa e 5 minuti dopo il pari di Wood. Il 3-2 finale di Maupay arriva al 68'. Il Brentford non faceva punti in Premier da inizio dicembre