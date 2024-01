I Blues si aggiudicano il derby di Londra grazie a un calcio di rigore di Palmer al 4' minuto di recupero del primo tempo e conquistano la terza vittoria consecutiva in campionato. Chelsea che tornerà a giocare in Premier League, dopo i due impegni in EFL Cup contro il Middlesbrough e in FA Cup contro l'Aston Villa, il prossimo 31 gennaio nel big match in casa della capolista Liverpool

Terza vittoria consecutiva per il Chelsea, che grazie a un gol di Palmer su rigore conquista l'intera posta in palio nel derby di Londra contro il Fulham e si riscatta dopo la sconfitta in EFL Cup di martedì scorso. Per la prima volta in stagione i Blues trovano continuità e provano ad accorciare sulla zona Champions League, in attesa dei risultati delle avversarie.

La cronaca del match

La squadra di Pochettino parte forte e al 20' sfiora il gol con un colpo di testa di Broja, terminato di pochissimo a lato. Sei minuti più tardi i bianconeri rispondono: Robinson sovrappone sulla sinistra e crossa al centro, dalla parte opposta arriva Wilson che calcia al volo ma trova un'ottima risposta di Petrovic. Allo scadere dei due minuti di recupero concessi l'episodio che cambia il volto alla partita: Diop atterra in aerea Sterling e l'arbitro Taylor indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Palmer, che spiazza Leno e porta il Chelsea in vantaggio al 49'. Nella ripresa il Fulham prova a pareggiare, ma senza rendersi troppo pericoloso. L'occasione più nitida, infatti, è per i Blues: all'83' Gallagher raccoglie una respinta della difesa ospite e calcia al volo centrando il palo. Nei minuti di recupero i bianconeri sfiorano il pari: sugli sviluppi di un calcio di punizione accade di tutto in area, con due tiri del Fulham ribattuti dalla difesa di Pochettino. Termina così, con il Chelsea che riprenderà il suo cammino in Premier League con il big match del 31 gennaio in casa della capolista Liverpool.