Everton-Aston Villa 0-0: highlights

Sfuma il possibile aggancio alla vetta della Premier League per l'Aston Villa di Unai Emery. In casa dell’Everton a Goodison Park finisce 0-0. Nel primo tempo decisivo Emiliano Martinez, che evita il vantaggio di Calvert-Lewin e tiene a galla i Lions. Annullato anche il gol degli ospiti di Moreno. Nella ripresa tanto nervosismo e poche occasioni da gol. L'Aston Villa sale a 43 punti agganciando il City. L'Everton è 17° ma ha una penalizzazione di 10 punti in classifica

