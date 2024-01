Al suo rientro in campionato, De Bruyne è subito decisivo e con un gol e un assist ribalta il Newcastle nel finale. Il City passa in vantaggio con Bernardo Silva, poi la rimonta del Newcastle firmata da Isak e Gordon nel giro di 2’. Al 69’ Pep manda in campo De Bruyne (assente in Premier da 155 giorni per l’infortunio alla coscia rimediato alla prima giornata), e il belga impiega 5’ per fare 2-2. Poi al 91’ serve l’assist al classe 2003 Bobb per il gol vittoria

