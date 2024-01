La squadra di Postecoglu batte il Brentford 3-2 e resta in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, mantenendo comunque il passo della capolista Liverpool. Una vittoria che lancia un segnale, dopo le tante freccette lanciate in campo dai giocatori per festeggiare le reti di oggi

Un derby di Londra nel segno delle darts. Tottenham-Brentford ha tutto. Intensità, rimonte, provocazioni. Il Brentford è una squadra spigolosa, tosta, a tratti antipatica. Maupay, che a poche miglia dal Tottenham Stadium non si fece molti amici qualche anno fa contro l’Arsenal, segna ed esulta alla Maddison mimando il lancio delle freccette. Il Tottenham è nervoso, lo stadio anche. Postecoglu deve esercitare all’intervallo un effetto tisana per calmare le onde. Risultato brillante. Gli Spurs si trasformano. In 2’ l’hanno già ribaltata. Udogie segna il secondo gol in Premier League, Brennan Johnson in scivolata fa impazzire la South Stand e rispolvera le freccette, poi rimarcate maliziosamente qualche minuto dopo da Richarlison, uno che di provocazioni se ne intende. L’errore di Udogie a metà secondo tempo concede a Toney la riapertura del match e costringe gli Spurs a soffrire nel finale, ma Vicario fortifica il giudizio di una stagione finora esaltante con una parata che vale tre punti, ma soprattutto un nuovo ingresso in top 4. Una frecciata a chi, forse troppo presto, aveva cancellato il Tottenham dalla zona alta della classifica.