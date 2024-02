Con una vittoria del Chelsea sul Crystal Palace si chiude la 24^ giornata di Premier League. A sbloccare il match è un gol di Lerma, al 30', per i padroni di casa, ci pensa poi Gallagher, per i Blues, a riacciuffare il risultato al 47'. Lo stesso inglese è determinate per la vittoria del Chelsea con un preciso destro da fuori area, al 90+1'. Tre minuti dopo Enzo Fernandez mette in ghiaccio il risultato. Il Chelsea è ora decimo a quota 34, a -1 dal Brighton, il Crystal Palace resta invece 15^

