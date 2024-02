Incontenibile il Brighton contro lo Sheffield United, gara che fin dai primi minuti di gioco si era messa male per la squadra di Wilder: in 10 uomini dal 13' per l'espulsione di Holgate. Facundo Buonanotte apre le danze al 20', il raddoppio arriva dopo soli 4' con Danny Welbeck. Nella ripresa arrivano, in rapida successione, il quarto e il quinto gol: al 75' e al 78', prima l'autorete di Robinson, poi il poker di Adingra. Quest'ultimo firmerà la sua personale doppietta all'88', gol del definitivo 5-0

CLASSIFICA