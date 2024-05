Vittoria importante per il Chelsea nel derby londinese con il Tottenham, recupero della 26^giornata di Premier League. Un gol per tempo per gli uomini di Pochettino che hanno trovato il vantaggio al 24' di Chalobah e nella ripresa con Jackson al 72'. Con questa vittoria i blues scavalcano in classifica il West Ham portandosi all'ottavo posto con 51 punti. Il Tottenham, che 4 giorni fa ha perso un altro derby con l'Arsenal, resta quinto con 60 punti, a meno 7 dalla zona Champions

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE