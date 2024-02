Il Liverpool non sbaglia nell'anticipo della 26esima giornata di Premier League e batte il Luton Town 4-1. Un successo arrivato in rimonta e che porta le firme di van Dijk, Gakpo, Diaz ed Elliott. Ospiti in gol con Ogbene. Il Liverpool sale a 60 punti e si porta momentaneamente a +4 sul City e +5 sull'Arsenal, che però hanno una partita in meno. Il Luton, invece, resta a 20 punti

