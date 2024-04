Un segnale forte, netto, un avviso ai naviganti perché l'Arsenal ha voluto dire a Liverpool e Manchester City che c'è e combatterà fino alla fine per il titolo di Campione d'Inghilterra. Non è solo la vittoria nell'ennesimo derby londinese contro il Chelsea ma è soprattutto il modo: un 5-0 rifilato alla squadra di Pochettino che non lascia troppo alle repliche, né tantomeno a spiegazioni che non siano dettate dall'affermare l'oggettiva superiorità dei Gunners sui Blues in tutto e per tutto: a livello tecnico, tattico e di club. Un Chelsea che continua a inseguire una ricostruzione che tarda ad arrivare è stato travolto all'Emirates: eppure per un tempo, la squadra di Pochettino aveva saputo mantenere l'1-0 segnato in apertura da Trossard, un risultato accettabile se paragonato a ciò che sarebbe successo dopo.



Dopo l'intervallo, per il Chelsea non c'è stato nulla da fare. L'Arsenal ha dominato in lungo e in largo con White, la doppietta dell'ex Havertz, e il secondo gol personale ancora di White. Vero è che Pochettino ha dovuto fare a meno del suo miglior giocatore Cole Palmer, capocannoniere della Premier insieme a Haaland a quota 20 gol. Troppo poco per giustificare un tonfo del genere. L'Arsenal c'è e intanto mette pressione a Liverpool e Man City (+3 sui Reds, +4 sui Citizens ma con una gara in più). Per il Chelsea un nono posto molto, molto lontano dall'irraggiungibile zona Champions.