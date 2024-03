Finisce senza reti l'atteso scontro diretto della 30^ giornata di Premier League. L'Arsenal si difende bene e prova a pungere in ripartenza, creando qualche occasione con l'ex Gabriel Jesus nel primo tempo e con Trossard nel finale, disinnescato da Ortega. Il City fa la partita, ma non va oltre un colpo di testa di Akè (poi infortunato) parato da Raya, un tiro a giro di Kovacic e un liscio di sinistro di Haaland a due passi dalla porta. Liverpool in testa a +2 e a +3 sulle due rivali

LA CLASSIFICA