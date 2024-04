Un rigore di Salah nel finale salva il Liverpool dalla sconfitta in casa del Manchester United, capace di ribaltare il vantaggio iniziale di Luis Diaz: finisce 2-2. Reds avanti nel primo tempo, nella ripresa arrivano i due super gol di Bruno Fernandes (che segna dal cerchio di centrocampo) e di Mainoo, poi l'ingenuità di Wan-Bissaka che regala il rigore del pari. In vetta alla classifica ora tre squadre in un punto

