Una doppietta di Haaland garantisce al Manchester City il match point per il quarto successo consecutivo in Premier Leaue. Grazie al 2-0 di londra, la squadra di Guardiola sale a +2 sull'Arsenal a una gara dal termine. Il Tottenham abbandona le speranze Champions. Gara equilibrata: succede tutto nella ripresa. Al 51' Haaland porta in vantaggio i Cityzens e allo scadere raddoppia su rigore