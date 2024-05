L'Arsenal batte il Bournemouth 3-0 e allunga in testa alla classifica della Premier League in attesa del Manchester City, in campo alle 18.30 contro il Wolverhampton. Il Liverpool, invece, giocherà domani contro il Tottenham. Decisivi i gol di Saka, realizzato al 45' su calcio di rigore, e quello di Trossard al 70'. Segna anche Rice, al 97'. La squadra di Arteta si porta a 83 punti in classifica, avversari fermi a 48

