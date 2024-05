Vincendo a Old Trafford, l’Arsenal si riporta in testa e rende emozionante l'ultima settimana di Premier. Match già sbloccato al 20’ grazie a Trossard, su assist di Havertz, che batte Onana. Il risultato non cambia più e permette alla squadra di Arteta di scavalcare di nuovo il City, ora a -1 dall’Arsenal ma con una partita da recuperare martedì contro il Tottenham. Nel prossimo weekend poi, City-West Ham e Arsenal-Everton

