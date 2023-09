Seconda vittoria consecutiva per la squadra di De Zerbi che a Old Trafford ne rifila tre al Manchester United. Dopo il gol di Welbeck con il quale si chiude il primo tempo, nella ripresa sono Gross e Joao Pedro a portare gli ospiti avanti di tre. Per i Red Devils, rete per il giovane Mejbri, entrato nel secondo tempo al posto di Casemiro. Brighton che sale a 12 punti in classifica, 6 quelli della squadra di ten Hag

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER LEAGUE