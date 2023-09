Calciomercato

In un mercato estero in cui i club arabi l'hanno fatta da padroni, portando nella Saudi Pro League campioni a fine carriera ma anche giovani stelle, le inglesi non stanno a guardare: il City acquista il difensore più caro della storia, l'Arsenal sorprende con il colpo Rice da 116 milioni, lo United pesca in Italia. In Spagna, il Real Madrid si rafforza con Bellingham, mentre il Barcellona resta quasi immobile. Kane al Bayern colma la lacuna dei tedeschi, il Psg rinnova