Con Zaniolo titolare, e in campo per 76 minuti, l'Aston Villa trova la vittoria contro il West Ham e si riporta al quinto posto e ad un punto dalla zona Champions League. Decisiva la doppietta del brasiliano Douglas Luiz che nel primo tempo ha sfruttato l'assist di Watkins mentre a inizio ripresa ha realizzato su rigore. Il gol di Bowen con deviazione di Pau Lopez ha riaperto momentanemente il match chiuso poi, in maniera definitiva, dalle reti di Watkins e Bailey