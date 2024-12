Con una gara in più giocata rispetto al Liverpool, l'Arsenal si porta a -6 dai Reds grazie al successo sull'Ipswich. Gara complicata all'Emirates per la squadra di Arteta che sblocca il risultato al 23' grazie al gol di Havertz ma non riesce a chiudere il match. L'Ipswich ci prova con gran coraggio ma non trova la rete del pari. I Gunners scavalcano in classifica Nottingham Forest e Chelsea

