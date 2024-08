Dopo la sconfitta in casa contro il City, si rialza subito il Chelsea di Maresca che travolge il Wolverhampton al Molineux con un risultato tennistico (2-6). È Jackson ad aprire le marcature al 2’ poi il pari di Cunha, il nuovo vantaggio con Palmer e il 2-2 di Larsen in un primo tempo equilibrato. Nella ripresa si scatena Madueke autore di una tripletta in meno di 15’ tra il 49’ e il 63’. Chiude definitivamente la partita Joao Felix, appena tornato nel club di Londra dall’Atletico Madrid