Termina 3-1 il big match della 23^ giornata di Premier League tra Manchester City e Chealsea. Apre le marcature Madueke al 3', ma il vantaggio del Chelsea dura per soli trenta minuti, con Gvardiol che pareggia al 42'. Nella ripresa, in gol Haaland al 68' e Foden all'87' che chiude definitivamente il match. Tre punti d'oro per gli uomini di Guardiola, che avvicinano i Citizen al terzo posto in classifica

PREMIER LEAGUE, LA CLASSIFICA