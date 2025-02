Nel match del venerdì della 26esima di Premier, il Brentford domina 3-0 in casa del Leicester. Partita sbloccata al 17’ dal gol di Wissa su bell’assist dell’ex sampdoriano Damsgaard. Dieci minuti dopo, il danese replica con un altro assist, stavolta per Mbeumo: 2 tiri in porta e due gol per il Brentford. E al 31’ arriva il tris con un colpo di testa di Norgaard, con alcuni tifosi delle Foxes che iniziano ad abbandonare il King Power Stadium, dove nel finale Carvalho trova anche il 4-0

