La squadra di Maresca ritrova la vittoria ed effettua il controsorpasso in classifica su Man City e Newcastle, tornando così al 4° posto. Battuto 1-0 il Tottenham nel derby del nord di Londra: un palo clamoroso per i Blues dopo neanche un minuto, poi al 50' ecco il gol da tre punti siglato da Enzo Fernandez di testa. L'arbitro annulla il pari degli Spurs dopo l'on field review per un fallo di Sarr su Caicedo, nel finale il miracolo di Sanchez evita la rete di Son

