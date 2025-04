Il Newcastle vince 3-0 sul campo del Leicester. In avvio di partita il protagonista è Murphy, prima in gol dopo due minuti e poi autore di una doppietta all'11' approfittando di una traversa da lancio lungo di Schar. Al 34' invece è Barnes ad andare in gol, segnando la rete del 3-0 e chiudendo definitivamente la partita. Newcastle ora quinto a quota 53 punti e a +1 sul City (i bianconeri hanno una partita in meno)

GLI HIGHLIGHTS DELLA 31^ GIORNATA - LA CLASSIFICA