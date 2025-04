Vittoria in rimonta 5-2 del Manchester City contro il Crystal Palace nella 32^ giornata di Premier League. Doppio vantaggio ospite con le reti di Eze e Richards, poi il ribaltone della squadra di Guardiola con cinque marcatori diversi. In gol De Bruyne, Marmoush, Kovacic, McAtee e O'Reilly. City che si porta in quarta posizione, scavalcando momentaneamente Chelsea e Newcastle

