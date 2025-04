Termina 2-2 il derby di Londra tra Arsenal e Crystal Palace. I Gunners sbloccano il risultato al 3' con un colpo di testa di Kiwior, ma al 27' Eze pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 42' la squadra di Arteta passa nuovamente in vantaggio con Trossard, ma a 7 minuti dal 90' Mateta rimette tutto in parità con un gran pallonetto dopo un errore in uscita di Saliba. Ora l'Arsenal è a -12 dal Liverpool, a cui basterà un pari con il Tottenham per vincere aritmeticamente il titolo

LA CLASSIFICA