Balzo decisivo verso un posto Champions per il City che batte l'Aston Villa 2-1 all'Etihad grazie a un gol nel recupero di Nunes. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 7' con Bernardo Silva. La reazione dei Villans è immediata. Ruben Dias commette fallo da rigore su Ramsey e Rashford trasforma. La gara vive sul filo dell'equilibrio fino al 94' quando Nunes regala tre punti ai suoi. City terzo a +1 sul Forest e a +2 sul Newcastle ma con una gara in più

